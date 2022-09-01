BadComedian: «Кинобизнес в России будет загибаться очень быстро»

«Все время, когда душили какие-то западные премьеры, говорили, что, мол, не дают подняться российскому кинематографу с колен всякие Marvel. Я не люблю Marvel, но тезис был в том, что чуть-чуть бы подвинуть их, где-нибудь подрезать, квотирование ввести – и тогда бы зажили. Но практика показывает, что – нет, не в этом причина.

Есть примеры российского кино, сериального, например. В сериалах все относительно хорошо с российским кинопромом, то есть сериалы делают достойные, интересно, качественно, люди этим занимаются.

Но с кино до сих пор не получается. Скорее всего, вопрос в финансировании и требованиях. Не приходят с нагайкой и не бьют за выданные государством деньги.

У продюсеров онлайн-кинотеатров есть цель добиться просмотров и подписок, и они заставляют, требуют и следят за производством. За качеством исполнения кто-то наблюдает.

Но в Фонде кино, как мне кажется, вообще никакого контроля нет. Дали деньги – и все, дальше уже снимай что хочешь, нам без разницы. Вот и выходит все то, что выходит.

Но при этом как только наступил кризис, сразу все эти рассказы о том, что мешает запад, улетучились, и кинотеатры услышали: "Ребята, денег нет, но вы держитесь". Хотя, казалось бы, сейчас самое время захватить рынок, потому что конкуренция нулевая.

Возможно, конечно, подготовятся и снимут. Но мне кажется нет, кинобизнес будет загибаться очень быстро», – сказал Баженов.

Кроме того, Евгений заявил, что не собирается ни при каких обстоятельствах идти в политику, останется кинокритиком и следующий обзор посвятил фильму «Матрица: Воскрешение» (2021).