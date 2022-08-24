В Уфе пройдет акция «Ночь кино»

В Уфе показы состоятся на набережной реки Белой 27 августа. Начало – в 20.50.

Показывать в этом году будут короткометражный фильм «Гильза» режиссера Динары Абдрашитовой и комедию «Пара из будущего» Алексея Нужного.

«Гильза» рассказывает об истории двух мальчиков – лучших игроков детской хоккейной команды. Проект стал победителем питчинга дебютантов и обладателем сертификата на 500 тысяч рублей, а также получил поддержку киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова.

В «Паре из будущего» главные роли исполнили Сергей Бурунов и Мария Аронова.

«Евгений и Александра из 2040 года попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего решает разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто, так как молодые отстаивают свою любовь».