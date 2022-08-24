В Уфе пройдет акция «Ночь кино»

В этом году Башкортостан в седьмой раз присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино»: российские фильмы можно будет посмотреть в 26 муниципальных кинотеатрах, а также в Республиканском музее Боевой славы и под открытым небом.
В Уфе показы состоятся на набережной реки Белой 27 августа. Начало – в 20.50.
Показывать в этом году будут короткометражный фильм «Гильза» режиссера Динары Абдрашитовой и комедию «Пара из будущего» Алексея Нужного.
«Гильза» рассказывает об истории двух мальчиков – лучших игроков детской хоккейной команды. Проект стал победителем питчинга дебютантов и обладателем сертификата на 500 тысяч рублей, а также получил поддержку киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова.
В «Паре из будущего» главные роли исполнили Сергей Бурунов и Мария Аронова.
«Евгений и Александра из 2040 года попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего решает разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто, так как молодые отстаивают свою любовь».
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