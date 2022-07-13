Уфимский художник Радик Мусин нарисовал постер к фильму «Микулай» с Виктором Сухоруковым

Эскиз своей работы Радик Мусин показал в соцсетях:

«Я делал тизер-постер в фильму "Микулай", но мы его отложили. Это эскиз», – подписал Мусин эту работу.

По плану создателей, это будет психологический триллер. В ролях: Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Екатерина Агеева и Варвара Шмыкова.

«В отдаленной кряшенской деревне живет старик по имени Микулай. У него есть юная беременная жена, родители, бесконечно уважающие его односельчане. Но однажды в деревню приходит мужчина, который утверждает, что он - сын Микулая, и идеальный мир начинает рушиться, обнажая страшную реальность», – гласит описание фильма.