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Кино и сериалы

Уфимский художник Радик Мусин нарисовал постер к фильму «Микулай» с Виктором Сухоруковым

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Деньги на создание фильма с начала текущего года собираются на платформе Planeta.ru, съемки идут с сентября прошлого года силами команды молодых кинематографистов. Спектакль по одноименной пьесе сейчас успешно идет в нескольких театрах России и СНГ.

Эскиз своей работы Радик Мусин показал в соцсетях:

«Я делал тизер-постер в фильму "Микулай", но мы его отложили. Это эскиз», – подписал Мусин эту работу.

По плану создателей, это будет психологический триллер. В ролях: Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Екатерина Агеева и Варвара Шмыкова. 

«В отдаленной кряшенской деревне живет старик по имени Микулай. У него есть юная беременная жена, родители, бесконечно уважающие его односельчане. Но однажды в деревню приходит мужчина, который утверждает, что он - сын Микулая, и идеальный мир начинает рушиться, обнажая страшную реальность», – гласит описание фильма.

Радик Мусин: «На слова: "Привет, Господин Художник!", я отвечаю: "Можно просто господин"»

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