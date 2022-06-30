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Кино и сериалы

Уфимцы могут попасть на кастинг для нового фильма Андрея Кончаловского

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Андрей Кончаловский набирает команду для съемки многосерийного фильма про Октябрьскую революцию и приглашает уфимцев поучаствовать в кастинге.

Задумка Кончаловского – набрать непрофессиональных актеров, главное требование – максимальное сходство с реальными историческими персонажами.

Подобрать команду пытались на протяжении двух месяцев, после чего приняли решение отправиться на поиски в регионы, в числе которых – Башкортостан.

Посмотреть список героев и заполнить анкету можно на сайте проекта.

«Приглашаем непрофессиональных артистов и всех желающих принять участие в многосерийном фильме Андрея Кончаловского, посвященном событиям начала XX века, изменившим Россию и мир», – говорится в анонсе.

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