Уфимцы могут попасть на кастинг для нового фильма Андрея Кончаловского

Задумка Кончаловского – набрать непрофессиональных актеров, главное требование – максимальное сходство с реальными историческими персонажами.

Подобрать команду пытались на протяжении двух месяцев, после чего приняли решение отправиться на поиски в регионы, в числе которых – Башкортостан.

Посмотреть список героев и заполнить анкету можно на сайте проекта.

«Приглашаем непрофессиональных артистов и всех желающих принять участие в многосерийном фильме Андрея Кончаловского, посвященном событиям начала XX века, изменившим Россию и мир», – говорится в анонсе.