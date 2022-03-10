В Уфе завершились съемки короткометражного фильма о Владимире Маяковском

Режиссер, сценарист и продюсер фильма – актриса Национального молодежного театра имени М. Карима Эльвира Шрайнер. Она же исполнила роль Элли, а образ Маяковского сыграл непрофессиональный актер Рустем Насыров.

«История удивительна тем, что связана с Башкортостаном. Вот это мне было очень приятно. Имя Маяковского я никоим образом не связывала с нашей республикой. Раньше он представлялся мне героем с плакатов. А в этой истории раскрылись такие грани личности, такая душевность и теплота пролетарского поэта, что мне это очень импонировало.

Отмечу, что Елизавета была невенчанной женой Маяковского. Мы знаем, что он никогда не был женат. От этой любви осталась дочь Хелен Патрисия Томпсон. Еще когда Елизавета уехала жить в Нью-Йорк, ее стали называть Элли. А дочь Хелен Патрисию тоже сокращенно звали Элли. Поэтому фильм и называется "Маяковский и две Элли"», – рассказала Эльвира Шрайнер.

Нью-Йорк воссоздавали в Уфе в жилом комплексе «Аристократ», который, по мнению режиссера, по архитектуре напоминает Америку 1920-х годов, также съемки велись в сохранившемся особняке семьи Зиберт.

Премьерные показы состоятся весной в Уфе и Давлеканово. Фильм примет участие в российских и международных кинофестивалях.