Создателей комедии «Елки 8», снимавшейся в Уфе, обвинили в плагиате

Об этом Дирдал написал в соцсетях, прикрепив оригинальное фото для сравнения.

Его работа была сделана в 2015 году в качестве открытки, поэтому постер нарушает авторские права. С тех пор фото встречалось во многих фотоблогах и на форумах.

При этом фотограф заявил, что обычно отстаивает свои авторские права, но в данном случае сомневается в успехе, так как речь идет об иностранной компании.

Один из режиссеров «Елки 8» Антон Богданов сообщил о том, что производством постера занималась некая сторонняя компания, и авторы фильма о ее задумке ничего не знали заранее.