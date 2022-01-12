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Кино и сериалы

Создателей комедии «Елки 8», снимавшейся в Уфе, обвинили в плагиате

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Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал с удивлением обнаружил косплей на одну из своих работ на постере российской новогодней комедии «Елки 8».

facebook.com/stig.dirdal

Об этом Дирдал написал в соцсетях, прикрепив оригинальное фото для сравнения.

Его работа была сделана в 2015 году в качестве открытки, поэтому постер нарушает авторские права. С тех пор фото встречалось во многих фотоблогах и на форумах.

При этом фотограф заявил, что обычно отстаивает свои авторские права, но в данном случае сомневается в успехе, так как речь идет об иностранной компании.

Один из режиссеров «Елки 8» Антон Богданов сообщил о том, что производством постера занималась некая сторонняя компания, и авторы фильма о ее задумке ничего не знали заранее.

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