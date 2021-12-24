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Студия «Муха» создает полнометражный мультфильм «Северные Амуры» (ВИДЕО)

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Глава республики Радий Хабиров показал тизер полнометражного мультфильма «Северные Амуры», который выйдет на экраны в 2022 году.

 

«Сегодня с нашими режиссерами обсудили творческие планы на следующие годы. И открываю секрет – мы со студией "Муха" договорились создать полнометражный мультфильм "Северные Амуры".

История начинается с героев Габита, Юмагужи, Кылысбая, Исхана и Усмана. Мы познакомимся с ними, с райским уголком Земли, где они живут, вместе с ними уйдем воевать со шведами. А потом их дети, внуки, правнуки, праправнуки потреплют французов, разобьют Гитлера. Жизнь героев мультфильма, их судьба крайне интересны, как и интересна жизнь всей нашей республики.

С согласия авторов представляю тизер фильма "Северные Амуры". А в полном объеме мы увидим его в октябре 2022 года», – написал Радий Хабиров в Instagram.

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