Радий Хабиров предложил Тимуру Бекмамбетову создать совместный со студией «Муха» проект

На встрече с главой республики обсуждались перспективы совместного создания новых проектов командой Тимура Бекмамбетова и уфимских специалистов. В разговоре участвовали директор уфимской анимационной студии «Муха» Артур Абдрахманов и художник Камиль Бузыкаев.

«Мы следим за вашими фильмами, героями которых становятся и жители Башкортостана. У нас также есть хорошие компетенции, сильные специалисты в области анимации, поэтому мы заинтересованы в реализации совместных проектов», – сказал Радий Хабиров.

«В создании анимационных фильмов есть две составляющие. Первая – это мир – фоны и текстуры, с которыми успешно работают Артур Абдрахманов и коллектив студии "Муха". И второе – персонажи, их жизнь на экране. У нас есть ряд задумок по подготовке специалистов в области анимации. И, конечно же, мы обсуждаем совместную работу со студией "Муха" в рамках новых проектов», – отметил Тимур Бекмамбетов.