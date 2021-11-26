Уфимцы могут принять участие в съемках новой части комедии «Елки»

Режиссер и продюсер проекта Антон Богданов задумал провести флешмоб «Наряжаем елку всей страной», кадры с него попадут в финальную версию фильма.

28 ноября на площади у конгресс-холла «Торатау» пройдет съемка эпизода, принять в ней участие могут все желающие, предъявившие QR-код о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании. Количество мест ограничено.

Заявки принимаются по электронной почте: ufaelki8@gmail.com. После проверки данных организаторы ответным письмом пришлют приглашение и сообщат дополнительную информацию.

Аналогичные съемки прошли в Москве, Перми, Красноярске, Тюмени и Саранске. Восьмая часть новогодней комедии выйдет в прокат 16 декабря.