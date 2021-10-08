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Кино и сериалы

Кинотеатр «Искра IMAX» может стать банкротом

Первого февраля 2021 года кинотеатр «Искра IMAX» неожиданно «временно закрылся для посещения». На каникулы ушли филиалы не только в Уфе, но и в Салавате.

vk.com/kinoufa

Арбитражный суд республики принял к рассмотрению дело о признании кинопрокатной организации ООО «Юниверсал», владеющей «Искра IMAX», банкротом.

Иск подала компания «Невафильм», которая ранее отсудила у ООО «Юниверсал» более шести миллионов рублей за поставку и монтаж оборудования в 2014 году, которые не были оплачены полностью. Помимо трех миллионов рублей за само оборудование, кинопрокатчик обязан оплатить почти такую же неустойку, судебные и другие издержки.

Кроме того, у ООО «Юниверсал» большая задолженность по налогам. В 2020 году компания получила 15,9 млн рублей чистого убытка.

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