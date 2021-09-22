18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

BadComedian выпустил обзор на «Чернобыль»

Премьера полнометражного фильма «Чернобыль» состоялась весной 2021 года, СМИ позиционировали его как ответ американскому сериалу.

instagram.com/evgenbad

Обзор можно посмотреть на официальном YouTube-канале BadComedian (ненормативная лексика). 

Мини-сериал «Чернобыль» от HBO вышел в 2019 году и получил высочайшие оценки критиков и зрителей. Он излагает события того времени более-менее подробно и правдоподобно, хотя и с немалой долей клише и клюквы.

Одноименный «российский ответ» от Минкульта, как всегда, в центр истории ставит простецкую мелодраму и антисоветские настроения.

Режиссером выступил Данила Козловский, для которого этот фильм стал вторым после «Тренера». И если к псевдобиографической драме про Юрия Столешникова претензий было мало просто ввиду специфики, то здесь поднимаются куда более болезненные темы, поэтому комментаторы сразу после премьеры разнесли «Чернобыль» за невнятный сценарий, ужасные диалоги и просто уже надоевшую кальку.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: