BadComedian выпустил обзор на «Чернобыль»

Обзор можно посмотреть на официальном YouTube-канале BadComedian (ненормативная лексика).

Мини-сериал «Чернобыль» от HBO вышел в 2019 году и получил высочайшие оценки критиков и зрителей. Он излагает события того времени более-менее подробно и правдоподобно, хотя и с немалой долей клише и клюквы.

Одноименный «российский ответ» от Минкульта, как всегда, в центр истории ставит простецкую мелодраму и антисоветские настроения.

Режиссером выступил Данила Козловский, для которого этот фильм стал вторым после «Тренера». И если к псевдобиографической драме про Юрия Столешникова претензий было мало просто ввиду специфики, то здесь поднимаются куда более болезненные темы, поэтому комментаторы сразу после премьеры разнесли «Чернобыль» за невнятный сценарий, ужасные диалоги и просто уже надоевшую кальку.