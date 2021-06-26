В уфимском кинотеатре пройдет спецпоказ шедевра Георгия Данелии «Кин-дза-дза»

Кинотеатр объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино» в в ТРК «Галерея Арт» (Чернышевского, 75) покажет отреставрированную «Мосфильмом» копию «Кин-дза-дза».

Показ состоится первого июля в 19.30, фильм представит и обсудит со зрителями специально приглашённый спикер: кинообозреватель Виктория Куприянова. Билеты можно приобрести на сайте сети.

«Прораб Владимир Николаевич Машков и не подозревал, что обычный путь до универсама за хлебом и макаронами обернется межгалактическими путешествиями. А все эта встреча со студентом в кроличьей шапке с большой сумкой и с каким-то маленьким устройством – "машинкой перемещения", как он ее сам называл.

Короче, нажал на кнопку - и оказался вместе с молодым человеком в пустыне, и не в каких-нибудь Каракумах, а на планете-пустыне Плюк в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали...»