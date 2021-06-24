В уфимских кинотеатрах пройдет премьера фантастического боевика «Черная Вдова»

Премьера «Черной Вдовы» состоится восьмого июля в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART». Билеты уже в продаже на сайте сети.

Главную роль в первом сольнике о «Черной Вдове» исполнила Скарлетт Йоханссон, игравшая в «Мстителях». Режиссер Кейт Шортланд обещала создать не просто примитивный экшен, но детально раскрыть Наташу Романофф как персонажа.

«Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. "Черной Вдове" придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые – Елена (в исполнении Флоренс Пью), Алексей, также известный как Красный Страж (в исполнении Дэвида Харбора), и Мелина (в исполнении Рэйчел Вайс)».