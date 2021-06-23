В Уфе пройдет эксклюзивная премьера драмы «Человек, который продал свою кожу»

В Уфе ограниченные показы киноленты тунисского режиссера Каутер Бен Ханьи пройдут с 25-го по 30-е июня, эксклюзивная премьера состоится 24 июня.

В день премьеры в рамках киноклуба Zerkalo модераторами будут Сергей Бархатов и Аскар Басыров. Начало в 21.30, Зеленый зал. Фильм на английском языке с русскими субтитрами. Цена билета – 260 рублей.

Исполнитель главной роли Яхья Махайни стал лучшим актером конкурсной программы «Горизонты» на Венецианском кинофестивале. Также в ролях: Моника Беллуччи, Дея Лиан и Коэн Де Боу.

«Сэм, сирийский беженец, чье тело было превращено в живое произведение искусства и выставлено в музее, скоро поймет, что продал не только свою кожу».