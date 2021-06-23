Уфимский кинотеатр покажет шедевр Скорсезе «Таксист» в оригинале с субтитрами

Показы, приуроченные к 45-летию культовой драмы, стартуют в кинотеатре «Родина» (Ленина, 42) с 24 июня.

Это отреставрированная версия в 4K, с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами. Ход реставрации в 2011 году контролировал сам Скорсезе. Цена билета – 260 рублей.

«Тусклый свет слепых фонарей, скелеты фабричных труб, задыхающихся в собственном дыму. Вавилонские башни небоскребов, все это - ад Нового времени, Нью-Йорк.

Ветеран вьетнамской войны Трэйвис Бикл ведет свое одинокое такси по ночным улицам бесконечного города, и перед ним разворачивается мрачная панорама человеческих грехов. Как ветхозаветный пророк, он надеется, что однажды небеса пошлют на землю спасительный дождь, который очистит Нью-Йорк от вековой грязи.

А когда умирает надежда, остается только ненависть. Огненный ливень обрушится на головы грешников. Таксист позаботится об этом».