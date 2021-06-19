«Один день в городе. Уфа» с Зоей Бербер (ВИДЕО)

Съемки «Один день в городе. Уфа» проходили летом прошлого года, выпуск был показан на телеканале «Моя Планета».

Зоя Бербер познакомилась с национальной кухней и «сарматским золотом», прошлась по «Арт-Квадрату» и покаталась на лошадях.

В прошлых выпусках ведущие побывали в Женеве, Люксембурге, Нур-Султане, Будапеште, Пусане, Бухаресте, Сочи, Самарканде, Загребе, Дохе, Ереване, Люцерне, Мадриде, Неаполе и многих других крупных городах России и мира.