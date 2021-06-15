В уфимском кинотеатре пройдет спецпоказ шедевра Мартина Скорсезе «Таксист»

Показы 4К-версии на английском языке с русскими субтитрами пройдут 20 июня в 16.00 в ТРК «Галерея Арт» (Чернышевского, 75).

Фильмы представит и обсудит со зрителями специально приглашенный спикер: кинообозреватель Виктория Куприянова.

«Таксист» – один из ключевых фильмов Нового Голливуда и этапный для Скорсезе и Де Ниро проект. Это история о моральном упадке Америки после войны во Вьетнаме, отчуждении, насилии и ПТСР, охвативших общество и отраженных в безумии антигероя, таксиста-ветерана Трэвиса Бикла.

Пустота существования Бикла и его психологический надлом подчеркнуты размеренным ритмом повествования, выразительной камерой Майкла Чэпмена и меланхоличным саундтреком легендарного Бернарда Херрманна.

Сценарная фабула Пола Шредера восходит к традициям классического вестерна «Искатели»: в центре снова мститель-одиночка, но уже жаждущий не просто справедливости, но хоть какой-то цели в жизни и человеческого контакта. В 1976 году «Таксист» был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и с тех пор прочно вошел в канон мирового кино, поражая своей глубиной, амбивалентностью и актуальностью.