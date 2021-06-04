Сериал от уфимских киноделов Esc участвует в проекте «Лаборатория ужаса» телеканала «ТВ-3»

Пилотная серия, набравшая большинство голосов, получит финансирование съемки всего сериала. Голосование начнется пятого июня и продлится всего четыре дня. Посмотреть работы всех участников можно в группе проекта.

Главную роль в пилоте от уфимских киноделов Esc сыграл Аскар Нигамедзянов (сериалы «Колл-центр», «Мир! Дружба! Жвачка!»), режиссер – Евгений Никитин.

«Геймер из общежития попадает в петлю времени – каждый раз, когда он проигрывает финальный матч онлайн-турнира по Dota 2, он возвращается к началу игры. Снова и снова он пытается не только выиграть матч, но и предотвратить самоубийство девушки, в которую тайно влюблен», – гласит описание сериала.

Аскар Нигамедзянов родился и вырос в Уфе, учился в БашГУ на филфаке, после чего перевелся в Санкт-Петербург и поступил в МХАТ в Москве. В Уфе Аскар участвовал в поэтических конкурсах, обучался в студии творческого развития «Оперение/Хахачу».