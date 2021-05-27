В Уфимском кинотеатре пройдут показы фильма «Туве»

Премьера состоится 27 мая в рамках киноклуба Zerkalo в 21:30 в кинотеатре «Родина», показы будут идти только до второго июня.

Место встречи: Зеленый зал (количество мест ограничено). Фильм на языке оригинала с русскими субтитрами.

Отношения Туве с Атосом Виртаненом, ее первая любовь к женщине, балансирование между карьерой художницы и написанием книг о муми-троллях – все это породило интерес к ее жизни – так говорит о фильме режиссер. Темы, затрагиваемые в фильме это попытки «Туве держать свою эмоциональную связь под контролем, стремление быть свободной и независимой как в любви, так и в творчестве».