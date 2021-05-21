В уфимском кинотеатре пройдет спецпоказ шедевра Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки»

Показ в оригинале с русскими субтитрами пройдет 25 мая в 19.30 в кинотеатре сети «Синема парк» и «Формула кино» в ТРК «Галерея Арт» (Чернышевского, 75).

Билеты можно приобрести на сайте сети.

Фильм представит и обсудит со зрителями специально приглашенный спикер – кинообозреватель Виктория Куприянова.

«Пролетая над гнездом кукушки» – это экранизация бестселлера Кена Кизи, одного из главных идеологов битников и хиппи, о пациентах психиатрической клиники, индивидуализме и противостоянии системе. В руках Милоша Формана, сбежавшего от чехословацкого репрессивного режима, роман стал настоящей аллегорией общества, основанного на дисциплине и власти.

Фильм не только идеально вписался в контркультурные настроения эпохи, но и до сих пор остается актуальным и универсальным высказыванием о неповиновении, самовыражении и свободе. Блестящий актерский ансамбль, в котором солируют Джек Николсон и Луиза Флетчер, дух безрассудства и независимости, идеальный баланс трагического и комического, рекордные для своего времени пять «Оскаров» в пяти главных номинациях – это все про «Пролетая над гнездом кукушки.