В Уфе пройдет VII Российско-итальянский кинофестиваль Riff

На фестивале будет представлена самая большая в России программа итальянских фильмов – более 20 картин, охватывающих разные категории кино Италии: от лидеров бокс-офиса, победивших на крупных мировых фестивалях, до картин молодых и независимых режиссеров, которые не доходят до российского проката.
Фестиваль пройдет в кинотеатре «Родина» с 20 по 30 мая. Кинопоказы состоятся в Зеленом зале, фильм-открытие фестиваля – в Красном. Количество мест ограничено.
Программа фестиваля:
● 20 мая, 19.00 – фильм-открытие фестиваля «Итальянские каникулы», (комедия, 110 мин.).
● 21 мая, 19.00 – «Один из нас» (комедия, 97 мин., 12+).
● 22 мая, 15.00 – «Маменькины сынки» (мелодрама, 109 мин., 12+), 17.00 – «Полет за мечтой» (мелодрама, комедия, 96 мин., 12+).
● 23 мая, 15.00 – «Хищники» (драмеди, 109 мин., 16+).
● 24 мая, 19.00 – «Украденные дни» (мелодрама, роудмуви, 105 мин., 16+).
● 25 мая, 19.10 – «Человек без гравитации» (мелодрама, фэнтези, 107 мин., 12+).
● 26 мая, 19.00 – «Порок надежды» (драма, 90 мин., 16+).
● 27 мая, 19.00 – «Король в законе» (комедия, 91 мин., 16+).
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