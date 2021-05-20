В Уфе пройдет VII Российско-итальянский кинофестиваль Riff

На фестивале будет представлена самая большая в России программа итальянских фильмов – более 20 картин, охватывающих разные категории кино Италии: от лидеров бокс-офиса, победивших на крупных мировых фестивалях, до картин молодых и независимых режиссеров, которые не доходят до российского проката.