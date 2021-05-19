Уфимский кинотеатр покажет «Красотку» в оригинале с субтитрами

Мелодрама «Красотка» вышла в 1990 году как современная история «Золушки», сегодня она считается культовой картиной в своем жанре.

В Уфе показы в оригинальной озвучке с субтитрами пройдут с 28 по 30 мая в кинотеатре «Синема Парк» в «Галерее Арт» (Чернышевского, 75), билеты можно приобрести на сайте сети.

«Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Ее зовут Вивьен и она берет только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на некоторое время – за дополнительный гонорар. Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом».