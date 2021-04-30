В уфимском кинотеатре пройдет премьера драмы «Скажи ей»

Премьера «Скажи ей» состоится 12 мая в 19.30 в кинотеатре объединенной сети «Синема Парк» в «Галерее ART» (Чернышевского, 75). Билеты можно приобрести на сайте сети.

Главные роли в фильме исполнили Кай Гетц (сериал «Зона комфорта»), Светлана Ходченкова (сериал «Домашний арест») и Артем Быстров («Дурак»).

«Как быть сыну, родители которого каждый день задают вопрос, кого он любит больше – маму или папу? Как быть маме, если она безумно любит сына, но обстоятельства вынуждают отнять ребенка у его отца? Как быть папе, если его сына увозят в Америку навсегда, а он не представляет своей жизни без него? Это история о выборе.

Родитель, решая за ребенка, чаще делает так, как удобно ему. Ребенок соглашается, боясь причинить родителю боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителю от этого будет намного больнее», – гласит описание фильма.