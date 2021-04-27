Кинотеатры Уфы покажут драму Тимура Бекмамбетова «Девятаев»

В российский прокат «Девятаев» выйдет 29 апреля 2021 года.

Помимо Прилучного, в фильме сыграли Павел Чинарев (сериал «Шакал») и Евгений Серзин («Лето»), режиссеры – Тимур Бекмамбетов («Особо опасен», «Ночной дозор») и Сергей Трофимов («Аванпост»).

«Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор – вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье – побег.

Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь – на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с "оружием возмездия" Третьего рейха на борту. Улететь – и совершить самый дерзкий побег в военной истории», – гласит описание фильма.