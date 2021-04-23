В Уфе на большом экране стартуют показы «Смешарики и друзья в кино»

Показы «Смешарики и друзья в кино» в Объеденной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» стартуют первого мая в ТРК «Семья» (проспект Октября, 34).

Начало – в 14.00, билеты можно приобрести на официальном сайте сети.

В программу показов также войдет образовательный проект «Бодо Бородо» о веселом горе-учителе, который не умеет читать и писать, но может очень многому научить в шутливой интерактивной форме. Смешарики, Фиксики и Бодо Бородо соберутся вместе на большом экране, чтобы узнать, как можно использовать свой талант, что скрывает прошлое Пина, чем интересна Эйфелева башня, как работает автопилот и многое-многое другое.