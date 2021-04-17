BadComedian в ролике «Русский космопоезд» (видео)

Первый же ролик Birchpunk «Русская кибердеревня» в 2020 году стал вирусным и набрал 9,2 млн просмотров. Выпуск с BadComedian за несколько часов приблизился к миллиону просмотров.

«Встречайте следующую главу во вселенной BirchPunk – Russian Space Train! Отправляемся в удивительное и футуристическое (но такое знакомое!) путешествие по маршруту Земля-Нептун.

Говорят, путешествовать плацкартом по солнечной системе не очень комфортно. It's a lie! Покажем обычный рейс на русском космопоезде, который не прошел без интересных происшествий. Чужие, любовные признания, походные песни и многое другое!» – гласит описание ролика.