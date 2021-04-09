В Уфе презентацию фестиваля «Каннские львы» покажут на большом экране

Презентация фестиваля пройдет в кинотеатре объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» в ТРК «Галерея Арт» 23 апреля в 20.00, билеты можно приобрести на сайте сети.

Сам фестиваль пройдет 21-25 июня, цифровой пропуск обойдется в €249.

Зрители увидят шедевры креативной мысли, над которыми трудились лучшие режиссеры планеты. В главных ролях – не только известные актеры, но и знаменитые спортсмены, политики и фантастические супер-герои. Каждый ролик, получивший свой «Оскар» на фестивале «Каннские Львы», – настоящее остросюжетное короткометражное кино.

В коллекции – 75 фильмов, среди которых есть мелодрамы, комедии, детективы и даже триллеры. Все они не только рассказывают истории успеха всемирно известных брендов, но и ломают стереотипы. Победителями фестиваля все чаще становятся не только мощные сюжеты, но и кинокартины с новым, шокирующим зрителя взглядом на мир. Победители фестиваля выдержали серьезную конкуренцию и критическую оценку профессионального жюри из разных стран мира.