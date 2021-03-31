Уфимские зрители увидят премьеру военной драмы «Уроки фарси»

Премьера в кинотеатре объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» в «Галерее Арт» пройдет третьего апреля в 16.00, билеты можно приобрести на официальном сайте.

«История о том, как в 1942 году Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса – для него это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой.

Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха – еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя», – гласит описание фильма.