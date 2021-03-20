Уфимские кинотеатры покажут фантастический триллер «Годзилла против Конга»

В Уфе показы фильма «Годзилла против Конга» стартуют в кинотеатрах сети «Синема парк» и «Формула кино» в ТРК «Галерея Арт» (Чернышевского, 75) и «Семья» (проспект Октября, 34) 25 марта.

Билеты можно приобрести на официальном сайте сети.

Главные роли в ленте сыграли Александр Скарсгард («Меланхолия», 2011), Милли Бобби Браун («Очень странные дела», 2016-...) и Ребекка Холл («Престиж», 2006).

«Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами – лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли», – гласит описание фильма.