Уфимские кинотеатры покажут мистический триллер «Тайна миров»

В Уфе показы фильма «Тайна миров» стартуют эксклюзивно в кинотеатре сети «Синема парк» и «Формула кино» в ТРК «Галерея Арт» 18 марта.

Билеты можно приобрести на официальном сайте сети.

«Осиротевшей Элизабет выпадает возможность пройти в другой мир к погибшим родителям и сестре. Однако границу миров охраняет всемогущий страж.

Поставив своим появлением в параллельной реальности под угрозу существования себя и своих родных, и, не имея возможности вернуться обратно, девушке предстоит понять суть бытия и раскрыть в себе способность изменять окружающий мир по-своему усмотрению», – гласит описание фильма.