Уфимские кинотеатры покажут мистический триллер «Тайна миров»

89-минутный совместный проект России и Испании «Тайна миров» в 2019 и 2020 годах был представлен на нескольких крупных кинофестивалях и только сейчас выходит на большой экран.
В Уфе показы фильма «Тайна миров» стартуют эксклюзивно в кинотеатре сети «Синема парк» и «Формула кино» в ТРК «Галерея Арт» 18 марта.
Билеты можно приобрести на официальном сайте сети.
«Осиротевшей Элизабет выпадает возможность пройти в другой мир к погибшим родителям и сестре. Однако границу миров охраняет всемогущий страж.
Поставив своим появлением в параллельной реальности под угрозу существования себя и своих родных, и, не имея возможности вернуться обратно, девушке предстоит понять суть бытия и раскрыть в себе способность изменять окружающий мир по-своему усмотрению», – гласит описание фильма.
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