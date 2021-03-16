В уфимских кинотеатрах покажут мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»

В Уфе премьера «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» пройдет 18 марта 2021 года. Это совместный проект Wizart Animation и кинокомпании СТВ.

«Гретель – одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века – загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель – известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента.

Но, возможно, именно его проделки помогут найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме», – гласит описание мультфильма.