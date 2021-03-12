В Уфимском кинотеатре пройдет премьера фильма «Пальма»

Премьера в объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» состоится 17 марта в 19.30 в ТРК «Семья», билеты можно приобрести на сайте сети.

«Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся.

Но время идет… 9-летний Коля — тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин», – гласит описание фильма.