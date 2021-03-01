В уфимских кинотеатрах пройдет премьера комедии «Рашн Юг»

Премьера ленты в сети кинотеатров «Киномакс» (ТРЦ «Планета») состоится четвертого марта.

Главные роли в «Рашн Юг» сыграли Стася Милославская («Огонь», «На острие») и Семен Трескунов («Призрак»), сценарий написал Жора Крыжовников («Горько! 2»), а продюсерами выступили Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко («Призрак», «Чики»).

«Студент Артем влюбляется в юную красавицу с Черного моря. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на Рашн Юг, о котором ничего не знает. На море оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента — красавчик из мореходки и дерзкий полицейский. Кажется, у наивного студента просто нет шансов. Даже помощь его новых друзей, как будто, только мешает. Но наш герой не собирается сдаваться: значит, война!» – гласит описание фильма.