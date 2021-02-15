В кинотеатрах Уфы доступны подарочные карты

В объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула кино») на сайте и в кассах​ доступны подарочные карты различного номинала от 500 до 5000 рублей, можно выбрать один из семи вариантов дизайна.

Покупая такую карту, вы можете сразу указать электронную почту получателя и дополнить подарок текстом поздравительным текстом.

Ими можно оплачивать билеты на киносеансы сети, заказы в кинобаре, покупку 3D-очков и различной сувенирной продукции.