В уфимских кинотеатрах пройдет премьера сказки «Конек-горбунок»

Премьера сказки состоится 18 февраля в кинотеатрах Ultra Cinema (Бакалинская, 27 и ЦТР «Мир»).

Помимо Павла Деревянко («Брестская крепость»), в картине сыграли также Антон Шагин («Довлатов»), Михаил Ефремов («Когда я стану великаном») и Олег Тактаров («Сокровище нации»), режиссер и сценарист – Олег Погодин, ранее отметившийся драмой «Дом» и байопиком «Время первых».

«Иван – не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но все меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник – Конек-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником и ничего невозможного нет. Ну, почти, нет.

Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем», – гласит описание фильма.