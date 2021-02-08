В Уфе на большом экране покажут роуд-муви «Родные» с Монеточкой и Сергеем Буруновым

Премьера состоится 11 февраля в кинотеатре Ultra Cinema (Бакалинская, 25, ТЦ Ultra).

Главные роли в комедии исполнили Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»), Ирина Пегова («Экипаж»), Семен Трескунов («Призрак») и певица «Монеточка».

«Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет», – гласит описание фильма.