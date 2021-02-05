Уфимцы могут признаться в любви на большом экране

В преддверии Дня всех влюбленных и премьеры романтической комедии по сценарию Сергея Светлакова Love сеть уфимских кинотеатров запускает челлендж совместно с «ВКонтакте».
Условия челленджа просты:
«Расскажите, кого или что вы обожаете и любите больше всего на свете: свою невесту, мужа или парня. А может, танцы, мороженое или собаку? Это тоже достойно признания! Опубликуйте клип до восьмого февраля и поставьте хештег #ВСЕМLOVE».
Самые искренние и необычные видеовалентинки появятся в кинотеатрах сети «Синема Парк» и «Формула Кино» с 13 по 15 февраля, их покажут перед сеансом фильма Love.
Автор лучшего по мнению жюри клипа получит 5000 бонусных рублей на карту лояльности «Бонус», их можно будет обменять на билеты в кино или продукцию бара (один балл равен одному рублю).
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