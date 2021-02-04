Почему закрылся кинотеатр «Искра IMAX» в Уфе?

Как сообщает издание «РБК», по мнению эксперта кинопрокатного рынка Антона Горбачева, руководство «Искра IMAX» просто планирует обновить концепцию кинотеатра:

«“Искра” закрылась временно, потому что есть планы по изменению, реконцепции объекта. Они, как отдельно стоящее здание, имеют на это право. Внутри торгового центра тяжелее закрыться, чтобы не копить убытки», – сказал Горбачев.

По его словам эксперта, сейчас в кинопрокатной индустрии наступил низкий сезон: в прокате нет больших премьер и кинозалы пока не заполняются.

«Убытки связаны с тем, что в очередной раз в связи с пандемией был перенесен прокатчиками весь знаковый, хороший прокат. Все премьеры блокбастеров вроде "Джеймса Бонда" перенеслись на осень. А от качества проката в кинотеатре сейчас зависит все. Поэтому собственник, вероятно, принял решение совместить свою потенциальную реконструкцию с плохим сезоном», – добавил Горбачев.