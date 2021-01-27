В уфимском кинотеатре пройдет премьера комедии «Стендап под прикрытием»

В главных ролях – Валентина Мазунина («Аритмия»), Кирилл Нагиев («Принц Сибири») и Зоя Бербер («Реальные пацаны против зомби»), режиссер – Олег Асадулин («Зеленая карета»).
Премьера пройдет 29 января в кинотеатре объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья», первый показ стартует в 20.00. Билеты можно приобрести на сайте киносети.
«Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стенд-ап комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков.
Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это «несмешное» дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научится смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему», – гласит описание фильма.
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