Кинотеатры Уфы покажут премьеру фантастического экшна «Охотник на монстров»

Солдаты с ужасом обнаруживают, что неведомый мир населен монстрами, неуязвимыми для их огнестрельного оружия. Отчаянно борясь за выживание, отряд встречает таинственного Охотника, которому исключительные навыки помогают успешно бороться с гигантами. В разговоре с Охотником Артемис узнает, что она – часть команды, возглавляемой Адмиралом. Понимая, что опасность может угрожать и нашему миру, отважные солдаты проявляют все навыки, чтобы одержать верх в судьбоносной схватке с монстрами.

Премьера картины «Охотник на монстров» состоится 28 января во всех уфимских кинотеатрах. Фильм снят по мотивам популярной компьютерной игровой франшизе Monster Hunter. Игра продавалась настолько хорошо, что стала самой прибыльной продукцией за всю историю компании Capcom. Настало время для фильма.

Режиссер картины – Пол У.С.Андерсон, в ролях: Милла Йовович, Тони Джа, Тип «Ти-Ай» Харрис, Миган Гуд, Диего Бонета, Джош Хелман.