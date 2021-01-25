В уфимских кинотеатрах можно купить билеты со скидкой до 40%

Акция распространяется на следующие фильмы:

– «Барбоскины на даче»;

– «Ведьмина служба доставки»;

– «Где ты, Адам?»;

– «Дэвид Боуи. Человек со звезды»;

– «Еще по одной»;

– «Заклятье. Другая сторона»;

– «Не лечи меня»;

– «Небеса подождут»;

– «Обратная связь»;

– «Полет над Россией»;

– «С днем смерти»;

– «Соседи сверху»;

– «Фестиваль Рифкина».

Предложение действует при покупке онлайн на сайте kinoteatr.ru, в мобильном приложении и в кассе кинотеатра. Скидка не суммируется с действующими в кинотеатре льготами и скидками и не распространяется на сеансы альтернативного контента, а также на показы по специальным ценам.