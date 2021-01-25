В уфимских кинотеатрах можно купить билеты со скидкой до 40%

Распродажа билетов в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART» продлится до 27 января.
Акция распространяется на следующие фильмы:
– «Барбоскины на даче»;
– «Ведьмина служба доставки»;
– «Где ты, Адам?»;
– «Дэвид Боуи. Человек со звезды»;
– «Еще по одной»;
– «Заклятье. Другая сторона»;
– «Не лечи меня»;
– «Небеса подождут»;
– «Обратная связь»;
– «Полет над Россией»;
– «С днем смерти»;
– «Соседи сверху»;
– «Фестиваль Рифкина».
Предложение действует при покупке онлайн на сайте kinoteatr.ru, в мобильном приложении и в кассе кинотеатра. Скидка не суммируется с действующими в кинотеатре льготами и скидками и не распространяется на сеансы альтернативного контента, а также на показы по специальным ценам.
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