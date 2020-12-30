BadComedian выпустил обзор на «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Премьера «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» состоялась еще в декабре 2019 года, однако добрался до него BadComedian только сейчас. Посмотреть обзор можно на его YouTube-канале.

«Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублевские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?» – гласит описание фильма.

После премьеры комментаторы критиковали ленту за примитивный юмор и сравнивали с франшизой «Елки» в худшем ее проявлении – то есть ближе к последним фильмам серии.