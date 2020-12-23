Кинотеатры Уфы в Новый год покажут премьеру мультфильма «Конь Юлий и большие скачки»

«Конь Юлий и большие скачки» – это спин-офф знаменитой богатырской саги, первая часть которой – «Алеша Попович и Тугарин Змей» – вышла на экраны 16 лет назад.
Премьера мультфильма в кинотеатрах сети «Киномакс» (ТРЦ «Планета») состоится 31 декабря 2020 года.
По сюжету ленты, «говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно – он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида.
Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Но жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит все».
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