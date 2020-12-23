Кинотеатры Уфы в Новый год покажут премьеру мультфильма «Конь Юлий и большие скачки»

Премьера мультфильма в кинотеатрах сети «Киномакс» (ТРЦ «Планета») состоится 31 декабря 2020 года.

По сюжету ленты, «говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно – он просит руки, то есть копыта​ королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида.

Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей.​ Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Но жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И у богатырей​ тоже​ есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит все».