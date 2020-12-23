В Уфе проходит кастинг в сериал телеканала «ТВ-3»

Телеканал «ТВ-3» до 31 декабря в Уфе проводит кастинг на съемку пилота молодежного триллера Escape. Режиссер – Евгений Никитин, снявший короткометражку «Стрела», набравшую 7 миллионов просмотров на Youtube.
Требуются актеры для исполнения следующих ролей.
1. Макс. Возраст – 20-27 лет. Средний рост, стройный. Типаж: все свое время убивает на компьютерные игры, просмотр сериалов и фильмов. Нет девушки.
2. Яна. Возраст – 18-23 лет. Желательно крашеные волосы, желательно синий цвет. Если нет, то не страшно. Рост – 160-177 см, телосложение стройное. Типаж: бунтарка и красотка. Презирает пафос во всем. Не стесняется в выражениях. На деле: манипулятор и провокатор.
3. Платон. Возраст – 20-25 лет. Рост – 177-190 см, телосложение плотное (но не качок). Характер: бунтарь и заводила всех тусовок.
4. Кабан. Возраст – 20-25 лет. Телосложение крупное, мускулистое. «Провинциальная» внешность. Характер: недавно вернулся из армии. Кичится армейской службой, своими историями и подвигами. На деле же труслив, в армии был коптером.
5. Комендант. Женщина. Возраст – 45-65 лет. Телосложение среднее. Характер: комендант общежития. Советской закалки. Несмотря на скромное финансирование жилфонда общежития, поддерживает его изо всех сил. К гулянкам и пьянкам студентов относится с пониманием. Строгая, но «своя».
6. Алина. Возраст – 18-25 лет. Телосложение слегка полное. Рыжие волосы. Характер: слегка нахальная, любит привлекать к себе внимание громким смехом.
7. Марго. Девушка. Возраст – 18-25. Телосложение – слегка полное. Блондинка или светло-русая. Характер: подруга Алины, грубоватая и застенчивая.
8. Сочи. Возраст – 20-25 лет. Высокий. Телосложение стройное. Характер: общажный шут. Подкалывает и дает погоняла всему, что движется. Самовлюбленный, маменькин сынок.
Съемки пройдут в январе. Заявку можно подать на почту casting.ufa@mail.ru. В ней обязательно должны быть:
– ФИО;
– возраст;
– актерский опыт/сценический опыт;
– две фотографии: где хорошо видно лицо и в полный рост, четкое изображение;
– роль, на которую претендуете;
– контакты для связи
– тема письма: «Кастинг. ДиС».
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