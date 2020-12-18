В уфимском кинотеатре пройдет премьера мультфильма «Барбоскины на даче»

Первый показ состоится 20 декабря в 12.00 в кинотеатре «Синема парк» в ТРК «Семья», билеты уже в продаже на официальном сайте.

«Нешуточные страсти кипят на обычной даче, где отдыхает семья Барбоскиных. Коварные противники, фантастические изобретения, великосветские интриги, разбитые сердца и даже шпионские тайны. Справиться со всем этим под силу только настоящему индейцу – Малышу», – гласит описание ленты.

Режиссеры – Елена Галдобина и Федор Дмитриев, ответственные за оригинальный сериал «Барбоскины» (выходит с 2011 года).