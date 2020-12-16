Кинотеатры Уфы покажут премьеру новогодней комедии «Обратная связь» от «Квартета И»

Премьера «Обратной связи» состоится 17 декабря. Действие фильма разворачивается через полтора года после событий «Громкой связи».

«31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов», – гласит описание фильма.

В ролях – Александр Демидов, Камиль Ларин, Леонид Барац и Ростислав Хаит из «Квартета И», а также Ирина Горбачева («Аритмия», «История одного назначения»), Мария Миронова («Качели», «Статский советник») и Анастасия Уколова (сериал «Молодежка. Взрослая жизнь»).