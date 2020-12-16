Кинотеатры Уфы покажут премьеру новогодней комедии «Обратная связь» от «Квартета И»

«Обратная связь» – это продолжение фильма «Громкая связь», вышедшего в 2019 году, который был адаптацией нашумевшего итальянского кинохита 2015 года «Идеальные незнакомцы» режиссера Паоло Дженовезе.
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Премьера «Обратной связи» состоится 17 декабря. Действие фильма разворачивается через полтора года после событий «Громкой связи».
«31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов», – гласит описание фильма.
В ролях – Александр Демидов, Камиль Ларин, Леонид Барац и Ростислав Хаит из «Квартета И», а также Ирина Горбачева («Аритмия», «История одного назначения»), Мария Миронова («Качели», «Статский советник») и Анастасия Уколова (сериал «Молодежка. Взрослая жизнь»).
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