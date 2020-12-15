Уфимские кинотеатры удваивают бонусные баллы за просмотр фильмов

Акция действует в кинотеатрах сети «Синема Парк» в ТРЦ «Семья» (проспект Октября, 34) и «Галерея Art» (​Чернышевского, 75) только с 14 по 28 декабря.

Участвуют все посетители, оплатившие билеты на официальном сайте, в мобильном приложении «Кинотеатры» и в кассах кинотеатров объединенной киносети. При оплате билетов баллами «Бонус» акция не действует.

Начисленные баллы можно будет потратить на билеты, еду и напитки в барах кинотеатров сети.