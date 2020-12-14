Кинотеатры Уфы выпустили тематические подарочные карты к премьере «Последний богатырь. Корень Зла»

Тематические подарочные карты «Кино в подарок» номиналом 500 и 1000 рублей с изображением героев фильма продаются в кассах кинотеатров сети «Синема Парк» в ТРЦ «Семья» и «Галерея Art».

Карты можно будет обменять на билеты, еду и напитки в любом кинотеатре сети.

В сиквеле главному герою предстоит принять участие в «Богатырских играх» – состязаниях героев Белогорья, объединиться со старыми и новыми друзьями и отправиться в дальнее путешествие, чтобы победить внезапно пробудившееся древнее зло.

Премьера ленты состоится первого января 2020 года, бюджет составил порядка 650 млн рублей.