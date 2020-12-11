Киноконцерт «Би-2» «Биология» покажут на больших экранах Уфы

Кроме того, гостям придется комментировать информацию о себе, которую Лева и Шура откопали в сети. В завершение каждого выпуска шоу музыкальный гость исполнит кавер на свою любимую песню «Би-2».

В Уфе первый выпуск шоу «Биология» покажут в кинотеатре объединенной сети »Синема Парк» в ТРК «Галерея Арт» (Чернышевского, 75) с мощным звуком 5.1.

Показы пройдут 15, 17, 18 и 19 декабря в 19.40 или 20.00. Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте.