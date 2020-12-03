В Уфе пройдет премьера мелодрамы «Серебряные коньки»

Премьера киноленты «Серебряные коньки» состоится девятого декабря в 19.30 в кинотеатре «Синема парк» в ТРК «Семья», билеты уже в продаже на официальном сайте.

«1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться.

Люди из совершенно разных миров, Матвей – сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса – дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого - своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе», – гласит описание ленты.